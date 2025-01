Fiorentina-Torino in pillole: mese magro per entrambe le squadre, Palladino ha perso le certezze in difesa. Occhio a Sanabria, quando segna sono guai

Domani alle 12.30 il Franchi accoglierà il “lunch match” della 21sima giornata tra Fiorentina e Torino. Due squadre che arrivano da 30 giorni, tutto sommato, simili: la Fiorentina infatti non vince una partita dal 12 dicembre, in occasione del 7-0 rifilato al LASK; non meglio il Torino, che nell'ultimo mese ha vinto lo stesso numero di partite, ossia solo la trasferta toscana al Castellani, quando Che Adams regalò i tre punti a Vanoli battendo 1-0 l'Empoli: era il 13 dicembre.

Cosa si è rotto per gli uomini di Palladino? Sicuramente è venuta meno la difesa arcigna mostrata nella prima metà di campionato: nelle ultime cinque gare di Serie A i viola hanno subito 10 gol, con una media di due gol esatti a match, più del doppio rispetto alla media di reti incassate nelle prime 14 sfide del torneo in corso, periodo in cui gli uomini di Palladino hanno subito lo stesso esatto numero di reti: 10 gol in totale.

In tema mercato, la Fiorentina sembra molto vicina ad Antonio Sanabria: il paraguaiano è vicino alle 50 partecipazioni al gol in Serie A, avendo raccolto 39 gol e 9 assist. Contro la Fiorentina, l’attaccante del Torino conta solo due gol in Serie A: entrambi all'Olimpico Grande Torino, nel gennaio 2022 (4-0 per i granata) e maggio 2023 (1-1, quando pareggiò il vantaggio viola di Jovic).

Tra gli allenatori nessun precedente: Palladino ha vinto l’unico incrocio da allenatore contro Vanoli in Serie A, cioè la partita di andata dello scorso novembre, vinta per 1-0 con gol di Kean. Col Monza, invece, Palladino contro il Torino non ha mai vinto, raccogliendo una sconfitta e due pareggi.