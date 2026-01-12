Pruzzo: "Kean aveva sempre uno attaccato al culo, ma che deve fare di più? Svogliato? Ma guardate le partite"

A Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina Roberto Pruzzo, parlando della prestazione contro il Milan e della situazione legata a Moise Kean.

Su Kean

“Kean? Partita sporca, la critica che gli posso fare è che deve imparare a conoscere meglio l'area di rigore. Se riesce a muoversi in quello spazio allora migliorerà tanto. Ma ieri si è sacrificato, magari è venuta meno anche la sua lucidità, si è visto nel finale. Svogliato? Ma guardate le partite prima di commentare. Aveva sempre uno attaccato al culo, ma che deve fare?".

Sulla Fiorentina

“Ora serve dare continuità tra il primo e il secondo tempo. A Roma è stato disastroso, ieri meglio. Ma ci mette un po' troppo a carburare, chi parte bene è già a metà dell'opera. Il Bologna? Intanto devono giocare giovedì contro il Verona e non sarà una passeggiata di salute per loro. Brescianini? Era più facile prendere la porta che la traversa, però darà una grande mano. Baldanzi? Negli ultimi 30 metri mi piace, non ha paura di nulla. Può essere importante. E' paradossale, ma migliorare questa squadra è difficile”.