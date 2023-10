Magia di Lookman, raddoppio di Ederson e Gasperini batte Gilardino. Atalanta a meno uno dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18 era in programma al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Genoa. Match incollato sullo zero per sessanta minuti, poi uno strepitoso gol da terra di Lookman ha portato in vantaggio la squadra di Gasperini. Gli uomini di Gilardino ha reagito e colpito un palo con Gudmundsson, ma nel recupero hanno incassato anche il raddoppio di Ederson in contropiede. L'Atalanta dunque vince e sale a quota sedici, una lunghezza dietro la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 22, Milan 21, Juventus 17, Fiorentina 17, Napoli 17, Atalanta 16, Roma 14, Bologna 14, Lazio 13, Lecce 12, Monza 12, Frosinone 12, Sassuolo 10, Torino 9, Genoa 8, Verona 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 4, Cagliari 3.