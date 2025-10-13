Ceccarini: "Se Kean se la sente, Pioli lo metterà già contro il Milan. Gudmundsson..."

A TMW Radio ha parlato il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Niccolò Ceccarini.

Le parole di Ceccarini

“Il problema della caviglia per fortuna non è gravissimo. Gli esami hanno sottolineato come la situazione si può gestire. Vediamo se sarà a disposizione contro il Milan, anche perché gli ultimi risultati in casa viola fanno sì che sia quasi indispensabile per l'attacco viola. Difficile anche rischiarlo, perché se ha fastidio rischi di peggiorare la situazione".

Kean al limite dell'indispensabile

“Però Kean là davanti fa la differenza. Credo che all'inizio possa giocare Piccoli che è al 100%, anche perché contro il Milan i viola si giocano tanto. Ha mostrato di essere un combattente, ma la Fiorentina ha bisogno di lui anche per il calendario, perché dopo il Milan ci sono Bologna e Inter. Se lui se la sente Pioli lo mette sicuramente. Gudmundsson l'ho visto bene in nazionale, speriamo che possa dare una mano anche alla Fiorentina ora che è in forma. Davanti i viola sono messi bene, le soluzioni non mancano".