E Bove si concede un biliardo al Viola Park: gli occhi del centrocampista sulla rifinitura e Commisso lo celebra dall'America

E' stato il giorno del ricongiungimento definitivo quello di ieri tra Edoardo Bove e il resto del gruppo, il primo ritorno al Viola Park dello sfortunato centrocampista viola. Il blitz, riporta il Corriere Fiorentino, ieri in mattinata mentre Palladino stava mostrando ai suoi compagni alcuni video sul Bologna. Per il ragazzo romano qualche colpo di stecca al biliardo in sala relax e poi la rifinitura seguita a bordo campo: sarà questo il suo destino almeno fino al termine della stagione, tra un accertamento e l'altro, ma sempre al fianco della squadra.

Dall'America c'è stata anche la classica chiamata del presidente Commisso che si è rallegrato per il suo rientro al Viola Park.