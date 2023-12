La Gazzetta dello Sport: Tango Viola, ma Baroni è incredulo

Una pagina de La Gazzetta dello Sport viene dedicata alla partita del Franchi di ieri pomeriggio.

Pagina 35

"Tango Viola" questo il titolo scelto dalla rosea. Sottotitolo: "Beltran gol decisivo Fiorentina quinta Verona che spreco". Sommario: "Terracciano para un rigore a Djuric, l'argentino risolve una gara difficile".

Italiano felice, Baroni invece...

In taglio basso le dichiarazioni: "Italiano felice: "Serve calma Ma la classifica è spettacolare". In breve anche le parole del tecnico del Verona: "Baroni incredulo "Poteva essere 2-0 per noi al 45’".