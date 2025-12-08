Mancava solo l'ufficialità, confermata dal bollettino medico: Zanetti a Firenze senza il suo pilastro sulla sinistra

La sfida di domenica 14, quella tra Fiorentina e Hellas Verona al Franchi, sarà uno dei punti cardine, se non quello per eccellenza, della stagione viola. Due momenti diametralmente opposti, quello positivo degli scaligeri reduci dalla vittoria contro l'Atalanta e quello negativo della Fiorentina, ancorata all'ultimo posto.

L'assenza confermata

Intanto, però, Zanetti ha ricevuto l'ufficialità dell'assenza di un suo pilastro, che resterà fermo ai box per circa un mese. Infatti, come si legge nel bollettino medico rilasciato dai gialloblù: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Domagoj Bradaric, durante il match giocato sabato 29 novembre contro il Genoa, ha subito una lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro".

La sfida sulla sinistra

Il suo posto sarà quindi preso da Frese, che ha già sostituito il croato nelle ultime due uscite sull'out di sinistra: qualora la Fiorentina si schierasse ancora a 3 difensori, sarà premura di Dodo marcare l'esterno danese.