Fiorentina in prima fila per Baldanzi e il club viola vorrebbe concretizzare la pole position già a gennaio

Era probabilmente destinato a sostituire Castrovilli l'estate scorsa, qualora il centrocampista fosse davvero migrato in Premier: invece per Tommaso Baldanzi si sono riaperte le porte di Empoli per accoglierlo anche in questa stagione. La Fiorentina era ed è il club più interessato al talentino classe 2003 e secondo Calciomercato.com è tutt'ora in prima fila, con la possibilità e volontà di concretizzarla.

L'idea sarebbe quella di sondare il terreno per capire margini di manovra già a gennaio, così da anticipare la concorrenza, dato che in estate ci aveva pensato anche la Roma. Il presidente Corsi non vorrebbe privarsene a metà stagione ma si sa, con argomenti economici convincenti il muro azzurro potrebbe essere abbattuto.