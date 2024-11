Richardson, aggiornamenti sul suo recupero dal Viola Park: ecco la foto in piscina

Amir Richardson, centrocampista marocchino della Fiorentina, è fermo ai box: rientrato dal ritiro della sua Nazionale a causa di un infortunio muscolare, il report ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra.

Il rientro in campo non avverrà prima del 2025: anche a causa di questo stop, la Fiorentina potrebbe cercare di muoversi sul mercato di gennaio per tappare il buco lasciato dal marocchino. Intanto, il ragazzo ha postato una storia su Instagram dove si vede lavorare al recupero, nella piscina del Viola Park.