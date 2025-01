Pellegatti: "La Fiorentina è la vera sorpresa di questo 2024. In Conference vola e in campionato strabilia"

Il giornalista Carlo Pellegatti ha stilato le pagelle delle migliori del 2024, includendo anche la Fiorentina, sul portale scommesse.io. Questo quanto si legge della squadra viola:

“Fiorentina: voto 8. È la grande sorpresa di questo 2024. La squadra toscana è protagonista ancora in Europa, conquistando la seconda finale consecutiva in Conference League. Ancora sfortunati, questa volta contro l’Olympiakos, proprio ad Atene. Finisce l’avventura di Vincenzo Italiano, comincia quella di Palladino, che riesce a migliorare il già alto rendimento dei viola. La Fiorentina vola in Conference League, ma è in campionato dove strabilia, lanciandosi verso le alte vette della classifica. Grazie al record eguagliato di otto vittorie consecutive, stabilito nel 1960. Merito di un gruppo ben amalgamato, composto da giocatori funzionali al progetto”.