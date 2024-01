La Gazzetta dello Sport: Che rischio che s'è preso Kayode

Due pagine dedicate da La Gazzetta dello Sport a Fiorentina-Bologna. E in grande troviamo questo titolo: "Viola, la Coppa ti fa bella".

Qui leggiamo: "Fiorentina ok ai rigori terza semifinale di fila il Bologna spreca tanto". Sottotitolo: "I rossoblù hanno giocato meglio, gli uomini di Italiano infallibili dal dischetto. Posch sbaglia". In breve la moviola: "Rischia Kayode per la trattenuta su Ferguson".

Ci sono le dichiarazioni del dopo gara: "Italiano: "Un successo che ci porta nella storia". E anche: "Motta tra orgoglio e delusione: "Fiero dei miei ragazzi, ma la sconfitta fa male. Il rinnovo? Inutile parlarne ora".