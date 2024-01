I due episodi in area che hanno caratterizzato Fiorentina-Bologna. E Marchetti ci vede bene su entrambi

La partita tra Fiorentina e Bologna è stata diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Due episodi in area, uno per parte e uno per tempo hanno caratterizzato il match del Franchi.

Lucumì vs Ikone

Nella prima frazione di gioco, contrasto in area del Bologna fra Lucumì e Ikone che non porta a nessuna sanzione. L'intervento del bolognese è pulito, il francese della Fiorentina non riesce a difendere a dovere la posizione di vantaggio che aveva guadagnato nel corso dell'azione.

Kayode vs Ferguson

Nella ripresa invece ci sono trattenute reciproche fra Kayode e Ferguson, entrambi cadono e gli interventi in simultanea si annullano. Giusto far proseguire anche in questo caso.