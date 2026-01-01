A dieci giorni dalla trasferta di Firenze, Allegri tira le somme sugli infortunati: "Ecco chi ci sarà contro il Cagliari"

Questo pomeriggio l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, in vista della trasferta di Cagliari, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della viglia. Apparentemente niente che possa interessare a noi tifosi viola, se non fosse che tra 10 giorni i rossoneri verranno a giocare a Firenze contro la Fiorentina di Paolo Vanoli: il tecnico ha infatti fatto il punto sugli infortunati e sui tempi di recupero di ognuno di loro.

“Domani partita complicata, come tutte le partite, ma domani lo è ancora di più. Primo perché è la prima dell'anno. Vi ricordate di quello che dicevo di Udine? Bene, domani credo sia una partita dello stesso livello di importanza. La classifica si sta delineando e domani bisogna fare un passettino in avanti per rimanere tra le prime quattro. Da qui fino al 15 febbraio faremo 8 partite, di cui sei in trasferta. Ci sarà bisogno di tutti".

"Ecco come chi recupera e chi no"

Il tecnico dei rossoneri ha fatto anche il punto sull’infermeria: ”Domani Gabbia chiamiamolo recuperato, verrà in panchina con la squadra. Nkunku non sarà a disposizione, persiste il problema alla caviglia. Leao è completamente ristabilito, ma è un mese che non gioca e vediamo fino quando può rimanere in campo: Pulisic fino a ieri ha lavorato a parte, vediamo come starà domani. Pavlovic viene con noi ma ha avuto un attacco febbrile e vediamo come sta domani”.

“Inutile parlare adesso di mercato. Fullkrug sarà utile alla causa”

Ha risposo anche alla classica domanda sul mercato: “”Adesso è veramente inutile parlarne... Il mercato dura troppo? Se chi deve decidere di cambiare le cose non lo fa inutile stare a parlarne. Le cose si fanno, non si dicono. Fullkrug è arrivato subito e domani sarà a disposizione, sono molto contento del suo arrivo. Dobbiamo sapere che ora bisogna alzare l'asticella, più si va avanti e più non hai tempo per recuperare. Come sta il tedesco? Verrà in panchina, qualcuno giocherà sicuramente. Magari spezzerò un po' la partita, tanto pensi una cosa e ne succede un'altra. L'importante è recuperare tutti”.

“Contro il Verona servirà una grande prestazione”

Ha poi concluso: "Visto che oggi Pavlovic non c'era ci ho provato sia Odogu che Bartesaghi, Se poi domani Pavlovic c'è giocherà Pavlovic, se non c'è giocherà qualcun altro. Credo che il croato domenica scorsa la squadra ha fatto una partita molto buona. Primo tempo non bello da vedere ma non abbiamo rischiato e abbiamo sbloccato su palla inattiva. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti non concedendo. Domani dovremo fare un'altra partita ordinata, loro sono molto veloci. Ci sarà bisogno di una prestazione migliore di quella col Verona"