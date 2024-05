Gasperini e un futuro da decidere. Percassi: "Non ci siamo ancora visti, ma non c'è problema"

Nel valzer di panchine della Serie A, che coinvolgerà anche la Fiorentina al termine della stagione, anche l'Atalanta può cambiare. Dopo la grande vittoria in Europa League, il tecnico Gian Piero Gasperini sta valutando la possibilità di lasciare Bergamo. In attesa c'è il Napoli, interessato all'allenatore.

Percassi: “Non ci sono problemi”

In merito è intervenuto anche il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. Ecco le sue parole a Bergamonews.it: “Sta andando tutto bene tra me e lui. Dobbiamo ancora vederci, ma non c'è nessun problema”. In questo momento, Gasperini sta conducendo l'allenamento della squadra, al termine del quale ci sarà probabilmente l'incontro con il club.