La Fiorentina ripensa a Lopez, quando in casa ha due giovani con una stagione di esperienza in B. Parola a Palladino?

Alzi la mano, anzi, lasci qui sotto un commento, chi ci aveva creduto in Maxime Lopez. (in questo momento, anche il sottoscritto ha la destra alzata). Arrivato in prestito dal Sassuolo dopo alcune stagioni assolutamente lodevoli, Italiano ha impiegato raramente il regista francese, rientrato alla base anche a causa dei nove milioni di riscatto non pagati dalla Fiorentina. Ma c'è altro dietro al mancato acquisto della riserva di Arthur.

Bianco e/o Amatucci: chi lancerà Palladino in Prima Squadra?

Quest'estate, infatti, rientreranno alla base sia Bianco che Amatucci. Il primo autore di un campionato da protagonista con la Reggiana, il secondo meno di spicco ma comunque presente nella seconda parte di stagione della Ternana. Sicuramente, fra i due, Bianco è il più preparato, complici anche i due anni di maggiore età rispetto al classe 2004. Ma attenzione alle caratteristiche tecniche di Lorenzo, molto vicine proprio a quelle dell'ex Lopez. Non è scontato che la dirigenza gigliata non provi a riprendere in prestito il marsigliese, a fronte però di un cospicuo sconto.

Dopo la B, è tempo di riprovarci con la A

Bianco torna al Viola Park dopo 34 presenze in Serie B, con 2 gol e un assist; e anche 15 ammonizioni. Leader del centrocampo dell'attuale allenatore del Monza Nesta, si è distinto per recupero palla e sagge geometrie nel mezzo, peccando solamente per qualche ingenuità della giovane età. L'aretino Amatucci, invece, ha giocato solo metà stagione in cadetteria, impiegando tuttavia poco tempo per prendersi le chiavi della mediana delle Fere. Tutto sommato, i due sono molto simili, entrambi destri e dalla struttura tipica del play. Palladino potrà scegliere chi trattenere per le gare della prima fase di Conference o Coppa Italia, dato che - allo stato attuale delle cose - ancora nessuno dei due può dirsi pronto per guidare il gioco della Fiorentina.