Il Sassuolo vince, recupera Berardi e scavalca il Cagliari, raggiungendo 9 punti di vantaggio sulla zona rossa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si apre con Sassuolo-Cremonese la domenica di Serie A: al Mapei Stadium finisce 1-0 per i padroni di casa.

La partita

Partita che si sblocca dopo poco più di due minuti: Laurientè impegna Audero da fuori, col portiere della Cremonese che devia male, regalando di fatto il tap-in a Fadera che a porta sguarnita non sbaglia. La Cremonese però cresce e va vicina al pareggio, prima con Vardy e poi con Bonazzoli; tuttavia, si va al riposo sul vantaggio di misura del Sassuolo. Nella ripresa i neroverdi crescono e si rivede in campo anche Berardi, ma le emozioni latitano: nel finale si segnala una traversa di Pierini che sfiora il raddoppio, ma al triplice fischio il tabellino legge 1-0.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 29, Udinese 26, Sassuolo 26, Cagliari 25, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 20, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.