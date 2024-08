Jacopo Berrettini torna al successo in Trentino: il tennista tifoso della Fiorentina conquista il Futures di Bolzano

Si è appena conclusa una bellissima settimana per Jacopo Berrettini: il tennista tifoso della Fiorentina e fratello minore di Matteo ha appena vinto il Futures M25 di Bolzano, che si è giocato su terra battuta. Il classe '98 ha sconfitto nettamente in finale il connazionale Gianmarco Ferrari, classe 2000 di Prato, col punteggio di 6-1/6-3, in appena 1 ora e 22 minuti di gioco.

Appena due set persi nel torneo

Per Jacopo Berrettini un torneo veramente positivo, chiuso perdendo appena due set nella settimana, al primo e secondo turno contro il ceco Filip e il marocchino Benchetrit. Berrettini ha poi sconfitto Tammaro e Ambrogi in due set prima di superare agevolmente in due parziali Ferrari.

Berrettini si è classificato secondo al Challenger di Barletta in stagione

Ritorno al successo dopo 6 anni

Si tratta del terzo Futures vinto in carriera dal tennista tifoso viola, l'ultimo conquistato nel 2018 a Sion, in Svizzera, in cui superò Nikles in due set. Berrettini si trova ora vicino a rientrare tra i primi 400 giocatori del ranking ATP, dopo tante difficoltà dovute a numerosi problemi fisici che lo hanno rallentato molto. Complimenti Jacopo!