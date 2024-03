Lucchesi: "Firenze deve essere contenta per una Fiorentina così. La squadra ha dominato la Roma e Belotti può dare ancora tanto"

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo di Fiorentina e Roma Fabrizio Lucchesi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha detto la sua sulla partita andata in scena ieri sera al Franchi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“De Rossi mi ha colpito molto, le sue dichiarazioni nel post partita sono da allenatore vero: da tecnico esperto, già maturo. E’ una chiave di lettura che condivido. Queste sono partite che talvolta ti scappano di mano, di fatto se Biraghi avesse segnato il rigore l’avrebbe persa, e che invece riesci a riprendere alla fine. Riuscire a conquistare il pareggio da entusiasmo ed in un percorso di crescita come quello che sta passando la Roma certi risultati generano tanta energia. Ma questo deve succedere anche a Firenze perchè ieri sera la Fiorentina ha fatto veramente una grande partita. Una partita importantissima che molto probabilmente meritava di vincere”.

Ha poi continuato parlando del rigore fallito da Biraghi: “Il rigore lo provi ma in allenamento non ci si sono le tensioni della gara. E’ un gesto tecnico apparentemente facile, anche perchè non si dice mai che i rigori sono parati ma che vengono sbagliati. Purtroppo in partita c’è l’elemento tensione. Ieri la Fiorentina aveva in mano la partita, grazie ad una grandissima prestazioni, ha avuto tantissime occasioni ed è chiaro che poi, quando sbagli un rigore e poi pareggi, ci sia delusione. Nelle parole di Italiano post partita si è percepito che anche lui non sa più come fare, ha provato a farli battere a chiunque. In allenamento tutti segnano e poi la domenica succede quel che succede. Probabilmente adesso devono stare tutti tranquilli e affrontare il futuro con serenità. E’ uno di quei momenti strani dello sport”.

Ha poi concluso parlano di Belotti: “La decisione sul suo futuro è una cosa che la Fiorentina prenderà insieme al giocatore a fine stagione. Questo perchè i viola sono in una fase di riprogrammazione in vista del prossimo anno e quindi deve prima capire come finisce questo. Giustamente sono focalizzati e concentrati per finire al meglio l stagione in corso. E poi quando dovrà fare una decisione terranno sicuramente conto che Belotti è un giocatore che ti ha dato una grossa mano, che ha ancora sicuramente tanto da dare. A Roma non aveva e non avrà spazio, faceva già molta fatica e difficilmente vorrà tornarci”.