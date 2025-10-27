Fenucci: "Anche Italiano è nervoso per l'arbitraggio, certe emozioni non l'aiutano a guarire"

Nonostante arbitro e soprattutto Var, abbiano fatto bene il loro lavoro negli episodi più importanti di Fiorentina-Bologna, l'AD rossoblu, Claudio Fenucci, non è di certo uscito dal Franchi di buon umore.

“Eravamo in controllo fino…”

“Mi dispiace vedere i ragazzi così arrabbiati per come è finita – ha detto – perché fino al rigore negato a Bernardeschi eravamo in controllo della partita”.

“Anche Italiano nervoso”

Ha anche aggiunto: “Penso che anche Italiano sia nervoso e certe emozioni non lo aiuteranno nella sua guarigione ma presto contiamo di averlo di nuovo con noi”.