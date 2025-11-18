Giornalista e direttore di Italia7, Enzo Bucchioni ha parlato diffusamente a Radio Bruno, toccando alcuni argomenti attuali a tinte viola, in vista della sfida di sabato prossimo contro la Juventus, al Franchi.

‘La partita con la Juventus può diventare un’occasione'

“Negli anni passati Fiorentina-Juventus lanciava verso ambizioni, vette, adesso ci si arriva in un’annata disastrosa. Certe gare possono darti però una carica in più, e al di là della retorica, se non questa, quale? Può diventare un’occasione. Su chi puntare? Le formazioni che schierava Pioli, più o meno, sono quelle che avremmo scelto tutti. L’impianto dei giocatori titolari è delineato, non è possibile oggettivamente fare rivoluzioni”.

‘Occorre iniziare a vedere dei cambiamenti’

“Con Vanoli cambiare l’atteggiamento, serve un calcio diverso ed una squadra più compatta. La squadra ha completamente rifiutato il calcio proposto da Pioli, come in una sorta di rigetto, serve tornare a qualcosa di più basico. A Genova si sono avuti piccoli segnali, ma se anche sabato non si vede un miglioramento… occorre la sensazione che il cambio di panchina possa essere servito”.

“La squadra non era più forte dell’anno scorso in estate, ma sarebbe potuta diventarlo. Erano arrivati ‘scarti’ lo scorso anno, ma tutti giocatori pronti subito e con esperienza. Col lavoro di Pioli la rosa poteva diventare più forte, complessivamente, attraverso un determinato impianto di gioco".