I primi punti dal vero sapore di salvezza e il bonus che la Fiorentina non deve assolutamente sprecare. Le parole di Paratici nello spogliatoio

Questa vittoria ha il gusto, anche se finora solo percepito, della salvezza per la Fiorentina. Ed è la prima che sentiamo questo sapore, in un momento fondamentale della stagione. Perché vincere a Como capita raramente quest'anno, anzi è capitato soltanto al Milan. Ma è stata la grinta a sorprendere, finalmente.

Le scelte del criticato (giustamente a volte) Vanoli, la sensazione che anche nella sofferenza finale la Fiorentina questa volta ci sia saputa stare. Il calcio è fatto anche di particolari, e in questo caso i particolari hanno fatto la differenza. Adesso i punti però devono diventare sei in due gare. Contro il Pisa occorrerà non sprecare questo bonus, vincere per andare a 24 punti ed inghiottire nella zona salvezza altre squadre che fino a pochi giorni fa sembravano tranquille.

Stagione balorda ma rimediabile

Certo, giovedì c’è la Conference, ma ormai tutta la concentrazione e le scelte dovranno essere fatte in funzione del campionato. Troppo importante per tutti rimanere in Serie A, salvare le penne in una stagione balorda e sfortunata. Cominciata male, con Pioli, continuata peggio con la scomparsa di Rocco Commisso, ma ancora rimediabile. Soprattutto dopo l’impresa di Como, davanti alla squadra dei miracoli e di un Fabregas che, questa volta, è stato colto di sorpresa.

Effetto Paratici

Contro il Pisa tornerà tra i convocati Rugani, che difficilmente partirà dall’inizio. Anche perché finalmente Pongracic e Ranieri sono andati bene: una difesa perfetta sabato scorso. Chissà se è l’effetto Paratici a funzionare, sicuramente le parole dei giorni scorsi nello spogliatoio sono servite sia ai calciatori sia a Vanoli che ha sentito la fiducia assoluta del club. Noi siamo e noi finiremo, nel bene e nel male, questo il concetto. A Como il primo segnale è stato davvero incoraggiante. Adesso serve solo continuità ed uscire dal mischione salvezza il prima possibile. Ritrovarsi ancora lì a fine stagione, con un calendario terribile, sarebbe folle.