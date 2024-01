Inzaghi: "Contentissimo per l'arrivo di Pierozzi. Alla Fiorentina ha giocato poco, ma lo ritrovo in buone condizioni"

L'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato del terzino di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi, arrivato ieri a Salerno in prestito. Il tecnico e il classe 2001 si ritrovano, dopo l'avventura dello scorso anno a Reggio Calabria.

Ecco le parole in conferenza stampa di Inzaghi: “Voglio spendere due parole per Pierozzi. Lo conosco benissimo e sono contento del suo arrivo. Alla Fiorentina non ha giocato chissà quanto, eppure lo ritrovo in buone condizioni fisiche. Niccolò è positivo, ma non voglio caricarlo troppo perché ha ancora bisogno di crescere”.