Il terzino di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi, passato in prestito ufficialmente nella giornata di oggi alla Salernitana dove ritrova come allenatore Filippo Inzaghi dopo l'esperienza condivisa insieme alla Reggina la scorsa stagione, ha parlato al canale YouTube della società campana: “Ho delle sensazioni super positive, mi sono già allenato e ho visto un gruppo molto positivo. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare a giocare. Sono carico, è un’occasione importante per me perché mi permette di dimostrare il mio valore dopo una prima parte di stagione dove non ho giocato tantissimo. Voglio far bene, arrivando a giocare il più possibile. Sono molto felice di trovare il mister con cui l’anno scorso ho fatto una stagione molto positiva, ci ho già parlato”.

“Sono qua per dare un grande contributo sulla fascia”

E a proposito delle sue caratteristiche e dei tifosi della Salernitana afferma: "Sono un terzino offensivo, mi piace attaccare e fare su giù sulla fascia. Spero di dare un grosso contributo alla squadra. Io ci credo al massimo, sono fiducioso, ho visto la squadra concentrata. Ci vuole fiducia e cercare di fare al massimo quello che il mister ci chiede. Ho visto un sacco di video della Curva Sud: una spinta così può solo che far bene alla squadra. Non vedo l’ora di giocare all’Arechi e di correre sotto la curva”.