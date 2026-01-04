A Dazn il difensore della Cremonese, Filippo Terracciano, è stato interrogato in particolar modo sull'episodio del gol finale di Kean:

“Non è solo un episodio quello finale perché diversi gol che abbiamo preso sono arrivati da cross, anche se poi sia con Hojlund che con Kean c’è stato un rimpallo. Possiamo lavorare meglio su questi attacchi laterali, non credo molto nella fortuna o sfortuna, oggi potevamo avere un atteggiamento migliore per tutta la gara. E’ stata una battaglia, come ci si aspettava ma non è la partita migliore da analizzare dal punto di vista tattico. C’era anche una forte componente vento che ha abbassato il livello della partita da entrambi i lati”.