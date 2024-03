Barone parla di 100 milioni mancanti per il restyling del Franchi. Ma i conti non tornano...

Nei giorni scorsi il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è espresso in merito alla questione restyling del Franchi, affermando che per completarlo mancano più di 100 milioni. Sulla stima del dirigente viola il Corriere Fiorentino ha svolto un'analisi più approfondita, dimostrando che in realtà tali conti non tornano.

25/30 milioni… non 100

Col decreto della scorsa settimana, Firenze ha riavuto indietro i 55 milioni che erano stati tolti e che - come dichiarato da Nardella - basteranno per concludere i lavori e coprire tutti i settori dello stadio. Ci saranno poi da aggiungere dei soldi per gli interventi di rifinitura, circa 25/30 milioni di euro, e questo il Sindaco di Firenze lo ha affermato chiaramente. Ma siamo molto distanti dalle cifre di cui parla Barone.