La priorità di Italiano sul mercato era un portiere per fare il salto di qualità. Dopo le rotazioni adesso è il tempo delle decisioni

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene fatto il quadro su quello che riguarda la scelta del portiere nella recente sessione di calciomercato della Fiorentina.

L’idea, almeno nelle intenzioni del tecnico Vincenzo Italiano era abbastanza chiara, ovvero compiere un grande salto di qualità, e per questo motivo aveva messo l’acquisto del portiere sullo stesso piano di quello del centravanti. La nuova stagione è comunque iniziata all’insegna dell’alternanza tra i pali, con le tre presenze di Terracciano e le due del nuovo arrivato Christensen che, dopo aver fatto il suo esordio con il Lecce, è stato confermato a Milano contro l'Inter. E se i numeri non sono attualmente a favore dell'estremo difensore danese, con 6 gol presi, Italiano vorrà sicuramente testarlo ancora prima di fare una scelta definitiva che, come sempre, seguirà una sola, semplicissima regola, ovvero il merito.