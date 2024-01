Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato al canale You Tube di Firenze&Dintorni, intervenendo su quelle che possono essere le prossime mosse di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “Belotti è un centravanti che mi è sempre piaciuto, anche se sono due anni che non sta facendo bene, da quando è andato via al Torino. Ha voglia di rilanciarsi, certo non è un crack”

E ancora: “Mi preoccupano i nomi sugli esterni, sia Vargas che Rodriguez mi sembrano scommesse e lo dico in senso negativo. Servono certezze se vogliamo difendere l'Europa. Giocatori pronti. Entrambi si devono adattare al calcio italiano e la loro storia dice che non segnano. Non mi convincono per niente”.