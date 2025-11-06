​​

Sohm: "Ci manca la fiducia, dobbiamo stare uniti per uscire da questa situazione. Contro il Genoa è una finale"

Stefano Del Corona /
Simon Sohm
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il centrocampista della Fiorentina, Simon Sohm, ha trovato in Conference League il suo primo gol ufficiale in viola. Rete che però non è servita per evitare una sconfitta. 

“Non so cosa dire - ha dichiarato - è un momento difficile per noi. Dobbiamo a provare a migliorare, nessuno si aspettava che ci saremmo ritrovati così”. 

Poi ha aggiunto: “Dobbiamo alzare il nostro livello per noi è una finale quella contro il Genoa. Ci manca la fiducia in questo momento". 

Infine: “Mi sento bene e voglio aiutare la squadra. Galloppa ci ha detto che siamo forti e dobbiamo giocare con il pallone. Dobbiamo stare insieme per uscire da questa situazione”. 

 

