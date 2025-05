La probabile formazione del Venezia: Di Francesco si mette a specchio. Dubbio Kike Pérez, probabile panchina per Oristanio

La Fiorentina, domani alle 18:30, andrà al ‘Penzo’ e sarà ospite di un Venezia che si gioca una fetta di stagione. Con il successo dell’Empoli e il pari del Lecce, Di Francesco e i suoi ragazzi possono provare il doppio sorpasso, possibile solo con un successo.

Pronto un 3-5-2 a specchio nei confronti della squadra viola. Pochi dubbi dietro, con Radu in porta e il terzetto Schingtienne-Idzes-Candé come difensori centrali. Sulle fasce, sono favoriti Zerbin a tutta fascia e Haps. Qualche dubbio a centrocampo; Kike Pérez non sta al meglio, pronto al suo posto Doumbia al fianco di Nicolussi Caviglia e Busio. Davanti, accanto a un riferimento come Gytkjaer, ormai Yeboah si è preso stabilmente il posto ed è in un buon periodo di forma. Probabile panchina per Oristanio.

La probabile formazione del Venezia (3-5-1-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, K. Pérez/Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah; Gytkjaer. All.: Eusebio Di Francesco.