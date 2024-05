L'ex viola Savic è pronto a dire addio all'Atletico Madrid. E ci sono già squadre interessate, anche dalla Serie A

Da quando ha lasciato la Fiorentina nel 2015, il difensore montenegrino Stefan Savic è sempre rimasto all'Atletico Madrid di Diego Simeone. Si preannuncia un'estate di cambiamento per i Colchoneros e il discorso non esclude il futuro dell'ex viola.

Savic, l'addio all'Atletico è possibile

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, nonostante sia arrivato il prolungamento del contratto per un altro anno, Savic sarebbe pronto a lasciare l'Atletico Madrid questa estate, stimolato da nuove avventure. E le offerte non mancano: ci sarebbero anche club italiani interessati, oltre a lusinghe da Turchia e Arabia Saudita.