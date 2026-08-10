Persino gli arabi si sono tirati indietro. Vlahovic rischia di rimanere a piedi... per colpa del suo entourage

Dusan Vlahovic rischia di rimanere senza squadra e la colpa è anche… di suo padre. Come racconta La Stampa, infatti, l'ex attaccante della Fiorentina è rimasto vittima di una situazione che coinvolge il suo entourage (guidato proprio dal padre Milos) e le commissioni monstre richieste a qualunque società si avvicini al calciatore.

Nemmeno l'Arabia

L'unica che ha presentato un'offerta concreta è il Besiktas, mettendo sul piatto 10 milioni per Vlahovic e altrettanti per il suo entourage. Il serbo ci sta pensando ma, nel frattempo, ha visto cadere la possibilità di trasferirsi in Arabia. Persino l'Al-Ahli, infatti, ha dovuto tirarsi indietro di fronte alle richieste dei suoi agenti: 25 milioni di costi accessori e una cifra molto simile per lo stipendio di Vlahovic.