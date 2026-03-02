Un gran gol di Odgaard beffa il Pisa nel finale e scagiona Italiano. Guarda la NUOVA classifica di SERIE A

Si è appena conclusa la penultima partita del turno di Serie A, che ha visto protagoniste Pisa e Bologna: all'Arena Garibaldi i felsinei soffrono, ma portano a casa i tre punti di misura.

La cronaca della partita

Primo tempo piuttosto brullo a Pisa, con la partita che va secondo copione: il Bologna è l'unica squadra a smuovere un po' le acque, e lo fa con Castro che prima al 24' spara alto a tu per tu con Nicolas, poi al 34' colpisce il palo pieno su bella imbucata di Moro. Nel secondo tempo invece scendono meglio in campo i padroni di casa, che impegnano Skorupski: il più vicino alla rete è Moreo, che al 60' costringe il portiere polacco al riflesso su una sua incornata su calcio d'angolo. Al 78', poi, il Pisa ci va vicinissimo: serve un vero miracolo di Skorupski per evitare la rete di Piccinini, che incrocia un rigore in movimento, così come è provvidenziale Zortea che salva sulla riga un pallone destinato in rete. E alla fine la risolve un cambio di Italiano: Odgaard trova la rete del vantaggio al 90' con un bellissimo tiro dalla distanza che si infila al sette.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Milan 57, Napoli 53, Roma 51, Como 48, Juventus 47, Atalanta 45, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.