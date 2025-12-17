Criscitiello: "La Serie A non può perdere la Fiorentina. Alcune piazze dovrebbero esserci sempre per meriti sportivi"
Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, non vede di buon occhio un'eventuale retrocessione in Serie B da parte della Fiorentina.
“Firenze in Serie A”
Il suo ragionamento è particolare: "La Serie A non può perdere anche una piazza come Firenze. L’anno prossimo potremmo ritrovarci con Venezia, Monza, Cesena, Frosinone che con tutto il rispetto, sono comunque piazze piccole. Non si può perdere Firenze dopo aver perso una parte di Genova con la Sampdoria”.
“Meriti sportivi”
Poi ha ribadito il concetto: "Ne va della qualità della Serie A. Per meriti sportivi in massima categoria dovrebbero esserci Bari, Palermo, Sampdoria, Fiorentina, piazze di questo tipo”.
