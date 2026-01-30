Mentre la Fiorentina s'interroga sul prossimo acquisto, una concorrente per la salvezza piazza il doppio colpo tra centrocampo e attacco

La Fiorentina s'è rinforzata in attacco e a centrocampo, ma resta ancora ferma sul fronte difensivo dove invece, alla luce delle recenti prestazione, servirebbe come il pane un calciatore in grado di fare la differenza. Nel frattempo le concorrenti dei viola per la salvezza non stanno a guardare, e ce n'è una particolarmente scatenata in queste ore.

Doppio colpo

Si tratta dell'Hellas Verona, che ha appena chiuso per Sandi Lovric. Dopo diversi anni all'Udinese il centrocampista sloveno, accostato di recente anche alla Fiorentina, sposa dunque la causa degli scaligeri con l'intento di aiutarli a uscire dalla zona retrocessione. Inoltre, il Verona ha definito anche l'acquisto per 6 milioni più bonus del giovane attaccante scozzese Kieron Boie.