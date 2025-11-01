Inarrestabile Zaniolo: seconda rete consecutiva, arriva la prima sconfitta in campionato dell'Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Al via oggi la decima giornata di Serie A con l'incontro delle 15: al Bluenergy Stadium l'Udinese si impone per 1-0 sull'Atalanta, per i bergamaschi è la prima sconfitta in campionato.
La cronaca della partita
Partita praticamente a senso unico, con i friulani che fanno la partita da inizio a fine: il più attivo tra le fila dei padroni di casa è il solito Zaniolo, che infatti trova la seconda rete consecutiva - nonché gol dell'ex - con un bel piazzato al sette, dopo una discesa di Kamara che lo serve in area. Appena 4 minuti dopo serve un grande intervento di Carnesecchi che evita il gol di Karlstrom da fuori, con una grande conclusione deviata sopra la traversa. Nel secondo tempo esce fuori l'Atalanta: l'occasione migliore l'ha Krstovic, che viene servito in area da Zappacosta ma fallisce l'impatto col pallone. A questo punto, se nemmeno i cambi di Juric spostano l'inerzia, l'Udinese deve solo gestire fino alla fine: tre punti pesanti per gli uomini di Runjaic, che scavalcano proprio gli orobici.
Come cambia la classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 21, Roma 21, Milan 18, Inter 18, Como 16, Juventus 15, Bologna 15, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 12, Lazio 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa 5, Fiorentina 4, Genoa 3.