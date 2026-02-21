Cecchi: “Vanoli ha il merito di aver cambiato la Fiorentina. Fazzini? Un mistero la sua poca continuità”

Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva avendo modo di parlare ampiamente di Fiorentina, dal campo, ai singoli, fino all’allenatore Vanoli.

‘Vanoli ha cambiato la Fiorentina”

“La partita contro lo Jagiellonia è la conferma che la Fiorentina è cambiata, non si tratta di una svolta. La squadra ha avuto qualche scivolone, ma nelle ultime 10 partite di campionato ha fatto 15 punti. La Fiorentina ora fa la partita, in ogni caso, anche quando perde. Vanoli non è stato un allenatore trascinante e travolgente, ma il merito ce l’ha, in tempi magari più lunghi del previsto ha cambiato la Fiorentina. Ora la Fiorentina è squadra, tre mesi fa era un niente, solo un insieme di giocatori messi in campo”.

“C’erano tante riserve in campo nella Fiorentina, ma c’era comunque una squadra. La Fiorentina era prigioniera di un qualcosa che appartiene alla sfera psicologica, la rosa non è da Scudetto ma certo non da ultimo posto. Vanoli ha aperto le finestre e ha cambiato il clima, ancora però la Fiorentina non è salva, e deve continuare con convinzione. Certo è che sul piano tecnico la Fiorentina ha più di Verona, Cremonese, Pisa eccetera, ma finora non l’aveva dimostrato sul campo”.

“Vorrei vedere Fazzini con più continuità”

“Il poco spazio per Fazzini? A Firenze questo è un mistero ricorrente. Con lo Jagiellonia per giocare ha fatto un ruolo non suo, l’ala sinistra; i primi venti minuti non ha fatto granché, poi ha ingranato ed è stato tra i migliori in campo. Sono fra coloro che vorrebbero vederlo con più continuità, in un ruolo più proprio, perché per adesso non siamo mai riusciti, per mille motivi, a vederlo nella sua collocazione ideale”.