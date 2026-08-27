Romano: "Ottimismo per Zirkzee alla Fiorentina. I viola si muovono per Njie ma andrà capita la scelta sull'esterno"

Fabrizio Romano ha fornito vari aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina in un video YouTube da poco pubblicato.

‘Ottimismo per Zirkzee in viola’

“La Fiorentina cerca attivamente Joshua Zirkzee da ieri, Paratici ha contattato chi gestisce il calciatore e la strada si è aperta. La Fiorentina ha parlato con agente e Manchester United e le parti sono in contatto per arrivare alla chiusura. C'è ottimismo, la dirigenza viola pensa sia l'attaccante giusto per Grosso, dato che ormai Kean è al traguardo col Como".

‘Per Njie andrà capito…’

“La Fiorentina ha chiamato gli agenti di Alieu Njie, attaccante esterno del Torino che ha fatto molto bene nelle ultime apparizioni in granata ed è stato a lungo nel mirino del Crystal Palace e del Salisburgo. Paratici ha chiamato in queste ore, ma bisognerà capire la scelta viola sull'esterno”.

In chiusura: “Fabbian confermato al Parma, prestito oneroso con diritto di riscatto”.