Nuovo sopralluogo di Funaro al Franchi. I lavori in linea con il nuovo cronoprogramma, a breve un ulteriore allargamento del cantiere FOTO

Questa mattina è andato in scena un nuovo sopralluogo allo stadio Artemio Franchi. La sindaca di Firenze Sara Funaro e l'assessora allo sport e alle politiche giovanili Letizia Perini, si sono recato al cantiere dello stadio per controllare lo svolgimento dei lavori.

Il cronoprogramma

Assieme ai responsabili della direzione Servizi tecnici del Comune, Funari e Perini, hanno avuto l'occasione di visionare le attività in corso, che risulta essere in linea con l'ultimo cronoprogramma approvato.

L'andamento dei lavori

Proseguono quindi i lavori di restauro del calcestruzzo delle gradinate e la realizzazione dei setti in cemento armato della nuova gradinata. Sono in corso di realizzazione i diaframmi di sostegno dei nuovi locali interrati, adiacenti alla vecchia palestra, dove troveranno posto le nuove centrali tecnologiche del Franchi. La prossima settimana il cantiere si allargherà all'area dell'attuale mercato rionale (spostato nel piazzale di Maratona) per consentire lo stoccaggio delle travi prefabbricate in acciaio già prodotte, necessarie per il completamento delle gradinate e per la realizzazione della copertura.