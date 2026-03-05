I tanti no che si sono sentiti dire Paratici e Goretti. Una ristrutturazione generale da attuare

Paratici e Goretti avrebbero potuto portare alla Fiorentina qualcuno di più forte o più motivato di Rugani lo scorso gennaio?

Picche

La risposta è sì, ma il problema principale è che i dirigenti viola si sono sentiti rispondere 'picche' da altri candidati a vestire la maglia. Questo per le condizioni di classifica in cui versava la squadra.

Ristrutturazione

Salvezza permettendo, una ristrutturazione generale del reparto, da concordare con ci sarà sulla panchina, verrà fatta la prossima estate. Sperando in questo caso che ci siano molti meno no in questo caso.

A scriverlo stamani è La Nazione.