Corriere Fiorentino: Palladino punta su due riconferme

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino prende in esame la possibile assenza di Moise Kean e i suoi possibili sostituti in vista della partita contro l'Empoli.

Prima pagina

Il quotidiano locale scrive in taglio alto: “Tutti con Kean” e ancora “Moise è ancora a Parigi per motivi familiari. L'affetto viola e sui social”.

Pagina 9

A pagina 9 il corriere approfondisce la questione già brevemente trattata in copertina scrivendo “senza di lui con l'Empoli Palladino confermerebbe Beltran e Gud”. In taglio basso invece il quotidiano intitola: “Costretti a vincere (e a tifare Italiano) ma ancora in corsa per ogni obiettivo”.