La gara di stasera contro il Sassuolo può dare a Jonathan Ikoné una continuità mai trovata da quando è a Firenze. Prima la sfida contro il Genoa, poi quella a Salerno: il francese potrebbe andare a segno per la terza volta consecutiva in campionato, con l'ex Lille che vorrebbe riscattarsi in queste ultime sfide.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, prestazioni altalenanti e scarsa efficacia realizzativa sono state le cause del suo mancato decollo in viola. Firenze sta ancora aspettando le sue giocate. È in scadenza nel giugno 2026 e per lui il problema non è il contratto, ma dimostrare di meritare la conferma. Lo scorso gennaio era stato cercato da altri club sul mercato, però non si è mosso perché incedibile. La prossima estate qualcosa potrebbe cambiare, se altre società lo corteggiassero.

Stasera spazio anche per Maxime Lopez e Duncan, entrambi di provenienza Sassuolo. Il francese è in prestito con diritto di riscatto (alle attuali condizioni non verrà esercitato) e il ghanese, arrivato nel 2020, ora è in scadenza. Anche loro si giocano la conferma.