Il grave lutto familiare per l'ex viola José Maria Callejon

Triste notizia per quanto riguarda un ex Fiorentina come José Maria Callejon. Lo spagnolo sta passando momenti estremamente difficili a causa di un lutto familiare.

Tragica notizia per Callejon

L'ultima squadra di Callejon è stata il Marbella FC, il club che ha diffuso la tragica notizia: la sorella di José, Vanesa, è venuta a mancare improvvisamente. La donna aveva 47 anni. “Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón”, questo il messaggio di cordoglio della società.

Grave lutto in famiglia

La redazione di Fiorentinanews.com si unisce al dolore di José Maria, mandandogli un forte abbraccio e le più sentite condoglianze.