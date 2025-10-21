Il grave lutto familiare per l'ex viola José Maria Callejon
Josè Callejon in azione. Foto: Luca Fanfani/Fiorentinanews.com©
Triste notizia per quanto riguarda un ex Fiorentina come José Maria Callejon. Lo spagnolo sta passando momenti estremamente difficili a causa di un lutto familiare.
Tragica notizia per Callejon
L'ultima squadra di Callejon è stata il Marbella FC, il club che ha diffuso la tragica notizia: la sorella di José, Vanesa, è venuta a mancare improvvisamente. La donna aveva 47 anni. “Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón”, questo il messaggio di cordoglio della società.
Grave lutto in famiglia
La redazione di Fiorentinanews.com si unisce al dolore di José Maria, mandandogli un forte abbraccio e le più sentite condoglianze.
💬 Commenti (1)