Pruzzo: "Assurdo che la Fiorentina giochi la Conference per il terzo anno di fila. Beltran? Con Gudmundsson avrà poco spazio"

L'ex attaccante anche della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato così a Lady Radio: “La Puskas Academy non va sottovaluta, i viola devono entrare in campo con rispetto e con l'intenzione di fare la partita, portandola a casa senza strafare. Magari sarà anche l'occasione per aiutare Palladino a schiarirsi le idee, in merito ad alcuni giocatori che francamente ancora non ho inquadrato”.

“Tre anni di fila in Conference? Assurdo”

Poi ha aggiunto: “Non esiste che una società del blasone della Fiorentina partecipi per tre anni di fila alla Conference, però ormai ci siamo e va onorata. Resta una competizione che ti toglie un sacco di energie, dandoti poco e niente a livello di visibilità e di introiti. Comunque se la Fiorentina è di nuovo lì vuol dire che non è riuscita a fare di meglio”.

“Con Gudmundsson, Beltran avrà poco spazio”

Infine su Beltran: “E' una delle incognite, non si è ancora capito cosa sia. Spero che quest'anno gli venga data una collocazione precisa in campo, di modo da poter fare delle valutazioni vere e tirare le somme. Comunque l'acquisto di Gudmundsson mi fa pensare che per Beltran ci sarà poco spazio”.