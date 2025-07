La Fiorentina è attenta al mercato anche per quanto riguarda le formazioni giovanili. Come riporta tuttomercatoweb.com, la società viola sarebbe sulle tracce di Daniele Lulaj, giovanissimo centrocampista di proprietà Lazio che gioca con la formazione under 16.

I biancocelesti dopo una grande stagione del ragazzo classe 2009 vorrebbero riconfermarlo, ma da Firenze la Fiorentina proverà ad aggiudicarselo.