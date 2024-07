L'Argentina è la squadra favorito alla vittoria della Copa America, eppure l'Ecuador ha fatto passare una serata da brivido ai tifosi dell'Albiceleste nella nottata italiana, quando si giocava il quarto di finale del torneo continentale tra le due nazionali.

Alla fine la spunta l'Argentina, ma servono i rigori ai campioni del Mondo per approdare in semifinale, dove incontreranno la vincente di Venezuela-Canada.

Durante i tempi regolamentari i gol di Lisandro Martinez al 35' e la replica in pieno recupero di Kevin Rodriguez, che agguanta i rigori al 91esimo minuto di gioco. Niente supplementari, dice il regolamento di questa fase di torneo, con le squadre che sono andate subito dal dischetto. Sbaglia Messi, ma sbagliano anche Mena e Minda per l'Ecuador, così come aveva sbagliato Enner Valencia nei regolamentari (quest'ultimo ha colpito il palo, mentre i precedenti si erano fatti ipnotizzare dal Dibu Martinez).

Per l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez 90 minuti in campo da titolare, senza tirare i rigori e un cartellino giallo rimediato al 77esimo per un fallo commesso. Nessuno minuto in campo invece per l'altro viola presente, Lucas Martinez Quarta.