Il Punto sul Mercato: dopo la delusione Zaniolo, nuovo approccio per Brescianini. E spunta un nome nuovo per la difesa

Giornata fiacca per quanto riguarda le trattative in atto in casa Fiorentina. Dopo aver perso la corsa per Zaniolo, Pradè è tornato a bussare alla porta del Monza per Colpani. Un altro interprete di quel ruolo si chiama Thorsdvedt, centrocampista per il quale la Viola avrebbe già un accordo con il Sassuolo.

Capitolo mediana

Per il ruolo di regista, si continua a seguire Brescianini, sul quale però è forte ancora una volta l'Atalanta, anche se la richiesta del Frosinone è di 12 milioni. Un altro mediano che piace risponde al nome di Bondo, sempre del Monza, che Palladino aveva lanciato nello scorso finale di stagione. Ma adesso passiamo alla difesa.

C'è un nuovo nome in città

E' quello di Bijol, solido centrale dell'Udinese e della Slovenia out agli Europei contro il Portogallo. Il difensore è già da qualche anno in Serie A ma nell'ultima stagione ha rischiato la retrocessione, così come Lucca. Il centravanti bianconero è l'obiettivo principale della Fiorentina, da affiancare a Kean, ma l'Udinese lo ha appena riscattato per 8 milioni. Ne servirebbero almeno il doppio per portarlo a Firenze.