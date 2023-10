Stavolta niente rischi su Biraghi e Italiano è pronto a varare ancora la coppia dei 'secondi' titolari sulle fasce difensive

L'azzardo di giovedì in Conference non ha pagato, tanto che Biraghi è stato costretto a uscire dopo un primo tempo pessimo, con Parisi determinante nella ripresa. Secondo Sky Sport, stavolta Italiano non dovrebbe rischiare il capitano, comunque tra i convocati, e lanciare dall'inizio proprio l'ex empolese, con Kayode dalla parte opposta. Di fatto una Fiorentina senza i due titolari, sulla carta sulle fasce difensive ma con due calciatori di grande affidabilità e prospettiva.