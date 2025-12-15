Mutu: "La Dinamo ha bisogno di un super attaccante come Dzeko per vincere. Tanto alla Fiorentina..."

L'ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu, prova a spingere la Dinamo Bucarest, formazione nella quale ha militato dal 1998 al 2000, verso il titolo di campione di Romania.

“La Dinamo ha bisogno di un super attaccante”

E per farlo ha dato il proprio suggerimento alla dirigenza del club: “Penso che Blănuță (attaccante che viene trattato proprio dalla Dinamo ndr) sia un buon giocatore, ma non uno da titolo. La Dinamo ha bisogno di un super attaccante se vuole vincere il titolo”.

“Perché non prendono Dzeko?”

E poi: “Non credo che Blănuță possa aiutare, non è il tipo di giocatore di cui la Dinamo ha bisogno. E' un attaccante modesto, niente di speciale. Quindi, visto come sta giocando, sarebbe meglio per la Dinamo prendere Dzeko, perché lo stanno ancora tenendo inutilmente alla Fiorentina”. Il riferimento è ovviamente al fatto che sta giocando poco in maglia viola.