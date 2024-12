Di Livio: "La Fiorentina può dare fastidio alla Juventus per un posto in Champions League. Per i viola è una stagione magica"

Durante un intervento su TvPlay, l'ex calciatore di Juventus e Fiorentina Angelo Di Livio ha avuto modo di esprimere alcuni pareri riguardo al momento di viola e bianconeri.

‘La Fiorentina può dar fastidio alla Juventus per la Champions League’

"La vittoria della Juventus in Coppa Italia contro il Cagliari? Bella prova, ma questa squadra ha troppi alti e bassi. La Juventus doveva stare a 3-4 punti dal primo posto, non dal quarto, ora non la vedo più in lotta per lo Scudetto. I bianconeri devono stare attenti a Lazio e Fiorentina che sono squadre che possono davvero dar fastidio per la Champions League. Per i viola è una stagione magica".

‘Vlahovic giocatore forte, Gonzalez è mancato parecchio alla Juventus’

“Nico Gonzalez può dare tanto ed è mancato parecchio, è in grado di dare una scintilla importante per la squadra di Motta. Vlahovic ha giocato bene col Cagliari ed aveva fatto una buona gara anche contro il Venezia. È un giocatore forte”.