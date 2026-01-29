La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina fa pressing sul Chelsea

Un articolo sulla Fiorentina presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 32

Il pezzo è incentrato sul mercato e si intitola: “Fiorentina, Disasi obiettivo per la difesa Pressing sul Chelsea”. Sottotitolo: “Piace il francese che però è pure nel mirino del West Ham. Sullo sfondo resta Diogo Leite”.

Priorità difesa

Articolo che inizia così: “Priorità difesa, con Axel Disasi in prima linea. La Fiorentina è alla ricerca di un elemento d'esperienza che possa dare solidità alla fase arretrata e il francese classe '98 del Chelsea, sembra il profilo giusto. I contatti si sono intensificati e le prossime ore saranno decisive”.